Аллегри рассказал о проблемах Дибалы

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о проблемах в игре аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

"Дибале нужно вновь стать самим собой. В какой-то момент он подумал, что стал "новым Месси". Но нельзя пытаться копировать кого-то. Я верю, что Пауло еще может многое дать футболу, у него есть все для этого", - приводит слова Аллегри Goal.com.

Напомним, что контракт 28-летнего Дибалы с "Ювентусом" истекает ближайшим летом, и клуб уже объявил о его уходе. В завершившемся сезоне форвард провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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