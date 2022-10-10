Аллегри пока не будет уволен из "Ювентуса"
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не будет уволен до конца 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, руководство туринского клуба не готово платить специалисту многомиллионную компенсацию в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.
После девяти туров "Ювентус" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов туринцы набрали лишь три очка в трех матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17