Аллегри пока не будет уволен из "Ювентуса"

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Аллегри пока не будет уволен из "Ювентуса"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не будет уволен до конца 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство туринского клуба не готово платить специалисту многомиллионную компенсацию в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.

После девяти туров "Ювентус" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов туринцы набрали лишь три очка в трех матчах.

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