Аллегри не возглавит ПСЖ

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский специалист предпочитает продолжить работу в Турине. В ПСЖ Аллегри мог сменить нынешнего наставника Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне "Ювентус" под руководством Аллегри финишировал на четвертом месте в чемпионате Италии и пробился в Лигу чемпионов.

Не пропустите: ПСЖ договорился с тренером "Ниццы". | https://dailysports.net