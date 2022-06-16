Аллегри не возглавит ПСЖ

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Аллегри не возглавит ПСЖ

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский специалист предпочитает продолжить работу в Турине. В ПСЖ Аллегри мог сменить нынешнего наставника Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне "Ювентус" под руководством Аллегри финишировал на четвертом месте в чемпионате Италии и пробился в Лигу чемпионов.

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