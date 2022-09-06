Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

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Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Фото: твиттер Массимилиано Аллегри/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил мнение, что главным фаворитом Лиги чемпионов является "Пари Сен-Жермен".

"ПСЖ является одним из сильнейших клубов в Европе. Я считаю, что они являются главными фаворитами в борьбу за победу в Лиге чемпионов. Нас ждет хороший матч с ними. Не важно, возьмем ли мы в этом матче три очка. Главное, чтобы мы набрали 10 очков по итогам шести матчей в группе", - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ - "Ювентус" состоится сегодня, 6 сентября, и начнется в 22:00.

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