Аллегри наказал футболистов "Ювентуса" за поражение от "Маккаби"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри наказал футболистов за поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против хайфского "Маккаби" (0:2), сообщает Football-Italia.

По сведениям источника, наставник принял решение запереть футболистов на клубной базе. В ближайшие дни они будут только тренироваться и не смогут уехать домой. Такой режим установлен до ближайшего матча Серии А против "Торино" (15 октября).

Напомним, что в Лиге чемпионов "Ювентус" в четырех турах набрал всего три очка и практически потерял шансы на выход в плей-офф.

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