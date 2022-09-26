Аллан покинул "Эвертон" и перебрался в ОАЭ

Фото: твиттер "Аль-Вахды"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аль-Вахды" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника "Эвертона" Аллана.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом из ОАЭ контракт до лета 2024 года.

31-летний Аллан выступал за "Эвертон" с 2020 года, провел за клуб 57 матчей и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Васко да Гаму", "Удинезе" и "Наполи". За сборную Бразилии сыграл 10 матчей.

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