Алькантара пропустит около шести недель из-за травмы

Фото: твиттер Тьяго\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара вынужден провести без футбола около шести недель.

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги с "Фулхэмом" футболист получил травму подколенного сухожилия, сообщает The Athletic.

Таким образом, опытный футболист пропустит около шести матчей АПЛ.

В сезоне-2021/2022 испанец сыграл в 39 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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