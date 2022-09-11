Аленья принес "Хетафе" первую победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Энеса Унала и Карлеса Аленья. У гостей отличился Браис Мендес.

"Хетафе", набрав 4 очка, поднялся на 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 7 очками остался на 11-й позиции.

"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)

Голы: Унал, 45 - 1:0, Аленья, 48 - 2:0, Мендес, 50 - 2:1

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Дуарте, Альварес, Анхилери (Иглесиас, 52), Максимович, Аленья (Порту, 70), Альгобия (Сеоане, 60), Унал, Майораль (Мунир, 70).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сола (Горосабель, 70), Субельдия, Пачеко, Муньос, Мерино, Турриентес (Сильва, 46), Субименди, Кубо (Мендес, 46), Серлот (Каррикабуру, 82), Садик (Чо, 38).

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