Аленья принес "Хетафе" первую победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Энеса Унала и Карлеса Аленья. У гостей отличился Браис Мендес.
"Хетафе", набрав 4 очка, поднялся на 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 7 очками остался на 11-й позиции.
"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)
Голы: Унал, 45 - 1:0, Аленья, 48 - 2:0, Мендес, 50 - 2:1
"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Дуарте, Альварес, Анхилери (Иглесиас, 52), Максимович, Аленья (Порту, 70), Альгобия (Сеоане, 60), Унал, Майораль (Мунир, 70).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сола (Горосабель, 70), Субельдия, Пачеко, Муньос, Мерино, Турриентес (Сильва, 46), Субименди, Кубо (Мендес, 46), Серлот (Каррикабуру, 82), Садик (Чо, 38).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14