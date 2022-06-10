Аленичев жестко прошелся по легионерам "Спартака"

Фото: инстаграм Дмитрия Аленичева/Автор неизвестен

Легенда московского "Спартака" Дмитрий Аленичев считает обилие легионеров главной проблемой своей бывшей команды.

По словам экс-футболиста, сейчас в команде слишком много иностранцев.

"Таковы реалии. В клубную политику не вмешиваюсь. У команды есть боссы. Они приняли такое решение. Когда мы обыгрывали всех, из легионеров был только Робсон. Хотя и он был уже больше русским, чем бразильцем.

Сейчас в команде обилие легионеров, которые не понимают, что такое спартаковский футбол. Отсюда и такие результаты, – сказал бывший игрок московского клуба в комментарии "Прессбол".

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