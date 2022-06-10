Аленичев жестко прошелся по легионерам "Спартака"
Фото: инстаграм Дмитрия Аленичева/Автор неизвестен
Легенда московского "Спартака" Дмитрий Аленичев считает обилие легионеров главной проблемой своей бывшей команды.
По словам экс-футболиста, сейчас в команде слишком много иностранцев.
"Таковы реалии. В клубную политику не вмешиваюсь. У команды есть боссы. Они приняли такое решение. Когда мы обыгрывали всех, из легионеров был только Робсон. Хотя и он был уже больше русским, чем бразильцем.
Сейчас в команде обилие легионеров, которые не понимают, что такое спартаковский футбол. Отсюда и такие результаты, – сказал бывший игрок московского клуба в комментарии "Прессбол".
Не пропустите: "Спартак" подпишет защитника "Локомотива". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
В ФНЛ изменили количество участников с нового сезона
-
Турецкий клуб отказался подписывать Дзюбу
-
Зидан договорился с "ПСЖ" и вскоре возглавит команду
-
В "Спартаке" рассказали, почему выбрали молодого тренера
-
Аленичев жестко прошелся по легионерам "Спартака"
-
Фанаты сборной Сербии принесли на матч Лиги наций флаг России
-
Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" удивил назначением нового главного тренера
-
"Ливерпуль" манит 17-летнюю звезду "Барселоны" зарплатой в 9 миллионов в год
-
Гаттузо рассказал, каких игроков он хотел бы видеть в "Валенсии"
-
Спортивный директор "Спартака" рассказал, уйдет ли вслед за Ваноли
-
Гюндоган привлек внимание двух топ-клубов
-
Появились подробности выбора нового тренера "Спартака"
-
"Сочи" определился с новым главным тренером
-
"Спартак" показал шуточное предложение "Баварии" по Соболеву
-
Мостовой назвал причину ухода Ваноли из "Спартака"
-
"Зенит" проведёт товарищеский матч с чемпионом Сербии
-
Шалимов интересно ответил на вопрос о назначении в "Спартак"
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в Англии
-
"Шахтер" и "Динамо" решили, где хотят проводить матчи чемпионата