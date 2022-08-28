Алексис Санчес принес "Марселю" крупную победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 3:0.
Победу марсельцам принесли дубль Алексиса Санчеса и гол Нуну Тавареша.
"Марсель", набрав 10 очков, вышел на 1-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с двумя очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
"Ницца" – "Марсель" - 0:3 (0:3)
Голы: Санчес, 10 - 0:1, Тавареш, 37 - 0:2, Санчес, 42 - 0:3
"Ницца": Шмейхель, Лотомба, Данте, Вити, Бар (Аталь, 58), Росарио, Бека-Бека (Тюрам, 58), Илие (Браими, 46), Делор (Стенгс, 78), Пепе, Клод-Морис (Рэмзи, 46).
"Марсель": Лопес, Клосс (Каборе, 78), Колашинац (Байи, 58), Мбемба, Балерди, Нуну Тавареш (Гуйе, 78), Пайет (Бакамбу, 68), Верету, Ронжье, Гендузи, Санчес (Суарес, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13