Алексис Санчес принес "Марселю" крупную победу в Лиге 1

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Алексис Санчес принес "Марселю" крупную победу в Лиге 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде разгромил "Ниццу" со счетом 3:0.

Победу марсельцам принесли дубль Алексиса Санчеса и гол Нуну Тавареша.

"Марсель", набрав 10 очков, вышел на 1-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с двумя очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Ницца" – "Марсель" - 0:3 (0:3)
Голы: Санчес, 10 - 0:1, Тавареш, 37 - 0:2, Санчес, 42 - 0:3

"Ницца": Шмейхель, Лотомба, Данте, Вити, Бар (Аталь, 58), Росарио, Бека-Бека (Тюрам, 58), Илие (Браими, 46), Делор (Стенгс, 78), Пепе, Клод-Морис (Рэмзи, 46).

"Марсель": Лопес, Клосс (Каборе, 78), Колашинац (Байи, 58), Мбемба, Балерди, Нуну Тавареш (Гуйе, 78), Пайет (Бакамбу, 68), Верету, Ронжье, Гендузи, Санчес (Суарес, 68).

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