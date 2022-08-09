Алексис Санчес перешел в "Марсель"
Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен
Пресс-служба "Марселя" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Чили Алексиса Санчеса.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
33-летний Санчес ранее играл за "Кобрелоа", "Удинезе", "Коло-Коло", "Ривер Плейт", "Барселону", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Интер". За сборную Чили сыграл 146 матчей и забил 48 голов. 2-кратный чемпион Чили, чемпионат Аргентины, чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, 2-кратный обладатель Кубка Америки.
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