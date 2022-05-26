Алексис Санчес может вернуться в Ла Лигу

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к чилийскому нападающему "Интера" Алексису Санчесу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, испанский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры. Стоит отметить, что чилиец ранее уже играл в Испании за "Барселону".

В нынешнем сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 39 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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