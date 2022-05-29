Алексис Санчес может перейти в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к чилийскому нападающему "Интера" Алексису Санчесу, сообщает Fotomac.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб, поэтому может провести переговоры со стамбульцами.

В нынешнем сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 39 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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