Алексис Санчес может перейти в португальский топ-клуб

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Чилийский полузащитник миланского "Интера" Алексис Санчес может перейти в лиссабонскую "Бенфику", сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, португальский клуб заинтересован в подписании футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, переход может состояться лишь в том случае, если чилиец расторгнет контракта с миланцами.

В прошлом сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" поставил Лукаку жесткое требование. | https://dailysports.net