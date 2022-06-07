Алексис Санчес хочет вернуться в "Барселону"

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Алексис Санчес хочет вернуться в "Барселону"

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес хочет перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист предложил свои услуги каталонскому клубу. Впрочем, данный переход маловероятен, так как главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хочет усилить состав молодыми игроками. Санчес ранее играл за каталонцев с 2011 по 2014 годы.

В минувшем сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 39 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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