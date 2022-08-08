Алексис Санчес близок к переходе в топ-клуб Лиги 1

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес близок к переходу в "Марсель", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб ожидает, когда футболист расторгнет контракт с миланцами. Ожидается, что форвард присоединится к марсельцам на следующей неделе и подпишет контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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