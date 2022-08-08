Алексис Санчес близок к переходе в топ-клуб Лиги 1

Теги алексис санчесинтер миланмарсель

Алексис Санчес близок к переходе в топ-клуб Лиги 1

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес близок к переходу в "Марсель", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб ожидает, когда футболист расторгнет контракт с миланцами. Ожидается, что форвард присоединится к марсельцам на следующей неделе и подпишет контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Марсель" одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" хочет аннулировать контракт де Йонга

"Барселона" хочет аннулировать контракт де Йонга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов