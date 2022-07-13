Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы".
По данным источника, стороны обсуждают трансферы сразу нескольких футболистов.
"Рома" заинтересована в приглашении полузащитника Марио Пашалича, в то время как в "Аталанту" может перебраться Стефан Эль-Шаарави.
Также известно об интересе клуба из Бергамо к Карлесу Пересу, который не имеет места в стартовом составе своих команд.
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