Алексей Миранчук может перейти из "Аталанты" в другой клуб Серии А

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Торино", сообщает журналист Микеле Кришитьелло в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

26-летний Миранчук в прошлом сезоне провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Депай предложил свои услуги "Ювентусу". | https://dailysports.net