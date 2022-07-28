Алексей Миранчук может перейти из "Аталанты" в другой клуб Серии А
Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Торино", сообщает журналист Микеле Кришитьелло в своем твиттере.
По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
26-летний Миранчук в прошлом сезоне провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|26
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|Хеллас Верона
|26
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|Болонья
|26
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|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|27
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