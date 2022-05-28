Александер-Арнольд поделился ожиданиями от предстоящей дуэли с Винисиусом в финале ЛЧ

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Английский правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от противостояния с Винисиусом в финале Лиги чемпионов.

"Когда играет с "Реалом", ждешь противостояния с игроками мирового класса. По всему полю будут дуэли. У нас есть план на игру, построенный вокруг того, как нам справляться с их угрозами.

Винисиус – выдающийся игрок, что он продемонстрировал особенно в этом сезоне, забивая, пасуя, угрожая воротам. За ним интересно наблюдать.

Мы должны выполнить свою работу как личности, как коллектив, группа игроков. Но это командная игра, и команда побеждает в итоге", - сказал англичанин.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится уже сегодня и пройдет в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.

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