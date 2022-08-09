Алекс Фергюсон предстанет перед судом

Фото твиттер "Абердина"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вызван на суд в качестве свидетеля по делу бывшего футболиста клуба Райана Гиггза.

Как сообщает Daily Mail, в качестве свидетелей также вызваны бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл.

Напомним, что 48-летнего Гиггза обвиняют в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму Гревилл с нанесением телесных повреждений.

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