Алдервейрелд перебрался в чемпионат Бельгии

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Алдервейрелд перебрался в чемпионат Бельгии

Фото: твиттер "Антверпена"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Антверпена" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского защитника "Аль-Духаиля" Тоби Алдервейрелда.

Сумма трансфера не разглашается. Бельгийский клуб заключил с футболистом контракт до лета 2025 года.

33-летний Алдервейрелд выступал за "Аль-Духаиль" с 2021 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Аякс", "Атлетико", "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". За сборную Бельгии сыграл 121 матч и забил пять голов. 3-кратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.

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