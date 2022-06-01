Алан Пардью проработал в болгарском клубе 34 дня

Фото: сайт "ЦСКА"/Автор неизвестен

Софийский ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Аланом Пардью.

Известный британский наставник был уволен с поста главного тренера команды спустя 34 дня после назначения.

Известный тренер принял клуб в апреле 2022 года, но был вынужден покинуть Болгарию из-за поведения болельщиков команды.

Как писала местная пресса, после поражения в финале Кубка Болгарии фанаты закидали темнокожих игроков бананами. Это и стало причиной решения тренера.

Последним местом работы английского специалиста был голландский "Ден Хааг", с которым он проработал всего четыре месяца.

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