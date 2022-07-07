Александр Алаев покинул пост президента ФНЛ. Вместо него исполняющим обязанности главы лиги станет Наиль Измайлов.

"Для меня это было особенно важное мероприятие. Мы полтора года назад взяли курс на реформирование ФНЛ. Тогда клубы лиги доверились мне.

Сегодня много говорили об итогах и планах на будущее. Не мне давать оценки, но я увидел, что у нас есть коллектив лиги и клубов, отличная команда управленцев, которой я горжусь.

Как вы знаете, клубы РПЛ поддержали мою кандидатуру врио президента лиги. Мне надо было закрыть гештальт и подвести итоги президентства в ФНЛ. У меня было много сомнений насчет правильности перехода от генерального секретаря в президенты ФНЛ.

Прошу поддержать заявление о сложении полномочий президента. По уставу исполняющим обязанности становится Наиль Измайлов", – сказал он.

Как известно, выборы президента РПЛ состоятся 16 августа.

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