Алаба назвал причину ухода Каземиро из "Реала"
Фото: твиттер Давида Алабы/Автор неизвестен
Защитник "Реала" Давид Алаба поделился мнением о переходе бразильского полузащитника Каземиро из королевского клуба в "Манчестер Юнайтед".
"Год назад я был в похожей ситуации. Мне нужен был новый вызов, поэтому я перешел из "Баварии" в "Реал". Каземиро также хотел сменить обстановку. Я желаю ему успеха в Англии", - приводит слова Алабы Goal.com.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заплатил за 30-летнего Каземиро 60 миллионов евро. Бразилец заключил с английским клубом контракт до лета 2026 года.
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