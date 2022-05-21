Акинфеев прокомментировал новый контракт с ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал продление контракта с московским клубом до лета 2024 года.

"Болельщики должны быть рады, что я продлил контракт? Скорее я должен быть рад, что клуб посчитал нужным продлить со мной контракт. Я всегда полностью отдавался и буду отдаваться делу, потому что футбол - моя любимая работа. ЦСКА - мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире.

Очень счастлив, что мы продлеваем соглашение. Не буду говорить громких слов о том, что буду долго служить верой и правдой. Я уже больше 30 лет в клубе, если считать с четырехлетнего возраста, и я очень счастлив.

Завтра последний матч, потом сборы. Надеюсь, нам удастся переломить череду неудачных сезонов, которые проходят без наград, без кубков. Переломный момент всегда наступает, сейчас он у нас, и к этому надо относиться с пониманием. Я думаю, что все будет нормально", - сказал Акинфеев.

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