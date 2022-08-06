Акинфеев назвал топ-5 лучших футболистов на старте РПЛ

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева\Автор неизвестен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал пятерку футболистов, которые выделяются на фоне других на старте нового сезона российской Премьер-Лиги.

"Если брать по первым турам, то из голкиперов — Матвей Сафонов, из полевых игроков — Клаудиньо и Малком. Если брать нашу команду, которую я вижу каждый день, то выделю Карраскаля. Еще мне очень нравится, как играет Захарян. Если у него всё в дальнейшем будет правильно в голове, то это будет топ топ топ", — сказал Акинфеев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам трех туров РПЛ первые три места занимают "Зенит", ЦСКА и "Спартак".

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