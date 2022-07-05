Ахметов все еще может оказаться в "Краснодаре"
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов все еще может оказаться в "Краснодаре".
Как пишет Sport24, "быки" возобновили переговоры с хавбеком, который после ухода из ЦСКА получил статус свободного агента.
Интересно, что недавно Ахметов приезжал в "Краснодар" на просмотр. Тогда же была информация, что он подпишет с "быками" контракт сроком на три года.
Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года, а в прошлом сезоне хавбек провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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