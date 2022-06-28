Ахметов покинул расположение "Краснодара", его пригласил другой клуб
Фото: твиттер Ильзата Ахметова/Автор неизвестен
Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не станет игроком "Краснодара", с котором его связывали слухи.
По данным источника, наиболее вероятным вариантом для футболиста остается "Ахмат".
Отмечается, что 24-летний полузащитник уже покинул расположение "Краснодара", где он находился на просмотре.
Ахметов играл в составе ЦСКА с 2018 года, срок его контракта с клубом истек этим летом.
Не пропустите: "Спартак" назначил нового главного тренера. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ньюкасл" купил голландского защитника
-
Израиль стал вторым финалистом юношеского Евро-2022
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на голландского защитника
-
ПСЖ пока не удается уволить Почеттино
-
"Севилья" готова заплатить 20 млн евро за хавбека "Лацио"
-
"Тоттенхэм" предложил "Эвертону" обмен форвардами
-
"Реал" может купить полузащитника сборной Англии
-
Куман жестко раскритиковал "Барселону"
-
Зинченко может перейти в "Челси"
-
"Фенербахче" может купить форварда "Реала"
-
"Ювентус" интересуется итальянским талантом
-
Англия вышла в финал юношеского чемпионата Европы
-
Верратти обокрали на огромную сумму в доме Роналдо
-
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с 7 футболистами
-
"Бавария" выбрала лучшего игрока минувшего сезона
-
Баринов имеет два предложения от клубов РПЛ
-
"Монако" купил форварда "Ливерпуля"
-
Ахметов покинул расположение "Краснодара", его пригласил другой клуб
-
Роналду предложил свои услуги "Интеру"
-
Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии