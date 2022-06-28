Ахметов покинул расположение "Краснодара", его пригласил другой клуб

Фото: твиттер Ильзата Ахметова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не станет игроком "Краснодара", с котором его связывали слухи.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом для футболиста остается "Ахмат".

Отмечается, что 24-летний полузащитник уже покинул расположение "Краснодара", где он находился на просмотре.

Ахметов играл в составе ЦСКА с 2018 года, срок его контракта с клубом истек этим летом.

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