"Ахмат" покинули шесть футболистов

Пресс-служба грозненского "Ахмата" на официальном сайте объявила о расставании с 6 футболистами.

Грозненский клуб покинули вратарь Виталий Гудиев, защитники Александр Пуцко и Виталий Лысцов, полузащитник Игорь Коновалов, нападающие Сенен Себаи и Артем Архипов.

В завершившемся сезоне "Ахмат" финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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