"Ахмат" купил лучшего бомбардира РПЛ
Фото: телеграм-канал "Ахмата"/Автор неизвестен
Пресс-служба грозненского "Ахмата" в официальном телеграм-канале объявила о переходе нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.
Сумма трансфера составила порядка 1,5 миллионов евро. Футболист заключил с грозненским клубом контракт до лета 2025 года.
В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 голов в 29 матчах.
21-летний Агаларов выступал за "Уфу" с 2020 года. Всего он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. Также играл за "Анжи" и "Волгарь".
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