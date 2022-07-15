"Ахмат" купил лучшего бомбардира РПЛ

Фото: телеграм-канал "Ахмата"/Автор неизвестен

Пресс-служба грозненского "Ахмата" в официальном телеграм-канале объявила о переходе нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.

Сумма трансфера составила порядка 1,5 миллионов евро. Футболист заключил с грозненским клубом контракт до лета 2025 года.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 голов в 29 матчах.

21-летний Агаларов выступал за "Уфу" с 2020 года. Всего он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. Также играл за "Анжи" и "Волгарь".

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