Агуэро раскритиковал продажу Стерлинга в "Челси"

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Агуэро раскритиковал продажу Стерлинга в "Челси"

Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро остался недоволен продажей форварда "горожан" Рахима Стерлинга в "Челси",

"Я не понимаю продажу Стерлинга в "Челси". Бывают моменты, коли они принимают странные решения", - сказав Агуэро в ефире на Twitch.

Напомним, что "Челси" заплатил за 27-летнего Стерлинга 56 миллионов евро. Футболист подписал с лондонским клубом контракт до лета 2027 года.

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