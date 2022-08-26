Агуэро пригрозил защитнику "Бенфики" из-за Месси

Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в шутку пригрозил защитнику "Бенфики" Николасу Отаменди из-за возможной встречи с форвардом ПСЖ Лионелем Месси в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Николас, пожалуйста, не нанеси травму Месси, иначе я тебя убью. Чемпионат мира приближается", - сказал Ануэро во время стрима.

Напомним, что ПСЖ и "Бенфика" попали в группу Н Лиги чемпионов. Также в группе сыграют "Ювентус" и "Маккаби" Хайфа.

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