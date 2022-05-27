Агуэро оценил переход Холанда в "Манчестер Сити"

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Агуэро оценил переход Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поделился мнением о переходе в стан "горожан" норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Холанд - отличный трансфер для "Манчестер Сити". Он сможет повысить результативность команды, и это будет здорово. Надеюсь, что он забьет очень много голов за "Сити". Ему понадобится некоторое время на адаптацию в Премьер-лиге, но я уверен, он справится", - цитирует Агуэро Goal.

21-летний Агуэро перешел в "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. Форвард присоединится к английскому клубу летом.

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