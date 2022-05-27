Агуэро оценил игру Месси за ПСЖ

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Агуэро оценил игру Месси за ПСЖ

Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением об игре своего соотечественника форварда Лионеля Месси в составе "Пари Сен-Жермен".

"Месси провел свой первый сезон во Франции, и ему пришлось пройти процесс адаптации к новому чемпионату. Тем не менее, ему удалось проявить себя довольно хорошо. Если не обращать внимание на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов, они уверенно выиграли чемпионат. Лео является побелителем по натуре, уверен, что второй сезон в Париже сложится для него намного лучше", - приводит слова Агуэро Goal.com.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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