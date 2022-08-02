Агуэро назвал причину проблем Холанда в "Манчестер Сити"

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Агуэро назвал причину проблем Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поделился мнением о проблеме форварда "горожан" Эрлинга Холанда в Англии. Норвежец провел 90 минут в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:3) и не отметися результативными действиями.

"Холанд слишком привык к немецкому чемпионату. Он думал, что будет иметь свободу в АПЛ, но затем к нему подошел ван Дейк и сказал: "Добро пожаловать в АПЛ", – приводит слова Агуэро Mirror.

Напомним, что 22-летний Холанд перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

Не пропустите: Гвардиола оценил игру Холанда в матче с "Ливерпулем". | https://dailysports.net
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