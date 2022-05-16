Агент Языджи высказался о будущем игрока в ЦСКА
Фото: твиттер Юсуфа Языджи/Автор неизвестен
Адам Чебеджи, агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем футболиста в московском клубе.
"О контракте спросите Романа Бабаева. Я уже неоднократно говорил клубу, что мы хотим остаться в ЦСКА. Но сказать ничего не могу, ибо не знаю. Этот вопрос задайте Бабаеву", — приводит слова Чебеджи "Спорт-Экспресс".
Напомним, что ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у "Лилля" до лета 2022 года. В нынешнем сезоне турок провел за "армейцев" 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
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