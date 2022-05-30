Агент Ваноли высказался о возможном уходе тренера из "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Андреа Д’Амико, агент главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном уходе специалиста из московского клуба.
"Он остается. Информация о решении Паоло покинуть "Спартак" – это удивительная ложь, конечно. Я не знаю, кто и зачем распространяет эти слухи и выдуманную информацию", - приводит слова Д’Амико Sport24.
Под руководством 49-летнего специалиста "красно-белые" заняли 10-е место в чемпионате России, а также выиграли Кубок России.
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