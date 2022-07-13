Агент Шамара Николсон отреагировал на слухи о переходе форварда из "Спартака" в "Фенербахче"
Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен
Кевин Коуэн, агент ямайского нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в стамбульский "Фенербахче".
"Это неправда. "Фенербахче" не интересуется Шамаром. Никто из клуба не связывался со мной", - приводит слова Коуэна Cumhuriyet.
В прошлом сезоне 25-летний Николсон провел за "Спартак" 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2026 года.
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