Агент Шамара Николсон отреагировал на слухи о переходе форварда из "Спартака" в "Фенербахче"

Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен

Кевин Коуэн, агент ямайского нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в стамбульский "Фенербахче".

"Это неправда. "Фенербахче" не интересуется Шамаром. Никто из клуба не связывался со мной", - приводит слова Коуэна Cumhuriyet.

В прошлом сезоне 25-летний Николсон провел за "Спартак" 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Лука Каттани покинул "Спартак". | https://dailysports.net