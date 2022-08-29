Агент Роналду упрашивает "Челси" подписать Криштиану

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, пытается пристроить своего клиента в "Челси", сообщает The Independent.

По сведениям источника, агент в очередной раз связался с руководством лондонского клуба, чтобы узнать, нужен ли им португалец. При этом главный тренер "аристократов" Томас Тухель по-прежнему выступает против перехода Криштиану.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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