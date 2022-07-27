Агент Роналду просит "МЮ" отпустить игрока в аренду

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Агент Роналду просит "МЮ" отпустить игрока в аренду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретился с боссами английского клуба.

Для этого в начале недели он прибыл в Манчестер, где также встретился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

По информации Cope, агент настаивает на том, чтобы контракт с 37-летним португальцем был продлен, а затем игрока отпустили в другой клуб на правах аренды.

Отметим, что сроки текущего соглашения - до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и сделал 3 голевые передачи в 39 матчах во всех турнирах.

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