Агент Рассказова высказался о возможности перехода игрока в европейский клуб

Фото: твиттер Николая Рассказова/Автор неизвестен

Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского "Спартака" Николая Рассказова, высказался по поводу возможного перехода игрока в один из европейских клубов.

"К Николаю был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест. После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму – все будет зависеть от него", - приводит слова Мижигурскиса "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 24-летний Рассказов провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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