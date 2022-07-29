Агент рассказал, вернется ли Черышев в Россию

Фото: твиттер Дениса Черышева/Автор неизвестен

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, где может продолжить карьеру бывший игрок сборной России Денис Черышев.

По его словам, он не верит, что в ближайшее время футболист захочет вернуться в Россию.

"Главная его проблема хорошо всем известна – травмы. Черышев хороший игрок, на чемпионате мира выдал свою лучшую игру. На месте его агента тогда нужно было договариваться о жирном контракте с топовым клубом РПЛ, подписываться на пять лет сразу.

Это был идеальный момент для заключения самого выгодного контракта в карьере – на 2,5-3 млн евро в год он тогда спокойно мог рассчитывать. Знаю, что ещё раньше, когда Карпин был в "Спартаке", его очень хотели подписать.

Сейчас для игрока время уже ушло. Он никогда не был дорогим игроком, его контракты в Испании были весьма скромными. Думаю, сейчас тоже его можно подписать за не самые большие деньги", – сказал агент.

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