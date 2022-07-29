Агент рассказал, почему Дзюба остается без клуба
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, почему российский футболист Артём Дзюба до сих пор не подписал контракт ни с одним из клубов.
"С Дзюбой сложно что-то утверждать наверняка. Может, он останется в "Рубине", а может, вообще решит закончить с футболом. Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит. В РПЛ не все готовы потянуть его контракт, думаю, он знает себе цену и рассчитывает получать € 2-2,5 млн за сезон. С другой стороны, я не исключаю, что он проведёт год в "Рубине" и готов играть за € 300 тысяч.
Почему бы ему не помочь Слуцкому, с которым он в хороших отношениях? Дзюба давно всем всё доказал, поэтому выступление в Первой лиге не сильно ударит по его амбициям", – сказал агент.
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