Агент рассказал, каким видит возвращение Кокорина в РПЛ

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Известный футбольный агент Алексей Сафонов не сомневается в том, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин еще может проявить себя в РПЛ.

По словам агента, форварду удалось сохранить те качества, которые позволят демонстрировать высокий уровень игры.

"Он способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмёрки Премьер-Лиги. Да, пусть ему уже 31 год, но он до сих пор обладает высокой скоростью и не потерял это качество.

У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях", — приводит слова агента RT.

В прошлом сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

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