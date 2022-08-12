Агент раскрыл детали трансфера Миранчука в "Торино"

Фото: сайт "Торино"/Автор неизвестен

Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинёв раскрыл детали трансфера футболиста из "Аталанты" в "Торино".

Как известно, туринский клуб арендовал россиянина на сезон с правом выкупа.

"Всё исходит от желания игрока. Нашей задачей было не перезапустить карьеру Миранчука заново, но попробовать что-то поменять, Лёша этого хотел, мы его желание выполнили. У Алексея теперь есть возможность со свежими силами выйти на новый уровень, подрасти в профессиональном плане. Мы посчитали, что переход в "Торино" будет перспективным для Миранчука. Спасибо его семье, брату и всем тем, кто его поддерживает. Теперь будем болеть за него и желать удачи", — сказал Шпинёв "Чемпионату".

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