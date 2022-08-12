Агент раскрыл детали трансфера Миранчука в "Торино"
Фото: сайт "Торино"/Автор неизвестен
Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинёв раскрыл детали трансфера футболиста из "Аталанты" в "Торино".
Как известно, туринский клуб арендовал россиянина на сезон с правом выкупа.
"Всё исходит от желания игрока. Нашей задачей было не перезапустить карьеру Миранчука заново, но попробовать что-то поменять, Лёша этого хотел, мы его желание выполнили. У Алексея теперь есть возможность со свежими силами выйти на новый уровень, подрасти в профессиональном плане. Мы посчитали, что переход в "Торино" будет перспективным для Миранчука. Спасибо его семье, брату и всем тем, кто его поддерживает. Теперь будем болеть за него и желать удачи", — сказал Шпинёв "Чемпионату".
Не пропустите: "Спартак" подал многомиллионный иск к Газизову. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Дзюба определился с новым клубом
-
УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе
-
Икарди может перебраться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" подписал Костича
-
Агент раскрыл детали трансфера Миранчука в "Торино"
-
Шомуродов заинтересовал чемпиона Турции
-
Дзюбе предложили идти на завод вместо поиска нового клуба
-
Роналду представил новую "кислотную" форму "Манчестер Юнайтед"
-
Сестра Роналду жестко ответила на слова Переса о футболисте
-
Зарплаты Роналду и других игроков "МЮ" понизили на 25%
-
Миранчук определился с игровым номером в "Торино"
-
В "ПСЖ" рассказали о состоянии Мбаппе после травмы
-
Старт ЧМ-2022 в Катаре официально перенесен
-
"Интер" выбирает между защитниками "Боруссии" и "Лацио"
-
"Монца" подписала защитника "Арсенала"
-
"Ювентус" согласовал контракт с хавбеком "ПСЖ"
-
Рэшфорда в "ПСЖ" этим летом не будет
-
"Манчестер Юнайтед" предложил Роналду "Ювентусу"
-
Главные новости дня: 11 августа
-
"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17