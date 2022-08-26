Агент раскрыл детали перехода хавбека "Динамо" в "Челси"

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Агент раскрыл детали перехода хавбека "Динамо" в "Челси"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в "Челси".

Информацию об этом подтвердил агент молодого футболиста.

"Согласование контракта с "Челси" на финальной стадии? Да, это так", – сказал Павел Андреев.

По информации инсайдера Николо Скиры, контракт с игроком сборной России будет подписан до лета 2028 года.

Ожидается, что за Захаряна "Челси" заплатит 15 млн евро.

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