Агент пролил свет на возможный переход лидера "Сочи" в "Зенит"

Фото: твиттер Матео Кассьерры/Автор неизвестен

Агент нападающего "Сочи" Матео Кассьерры Мартин Араоз раскрыл детали переговоров между "Зенитом" и футболистом.

По словам агента, пока стороны не близки к завершению трансфера.

"Кассьерра станет игроком "Зенита"? Ещё нет. Мы пока не близки к договорённости с клубом", — сказал Араоз "Чемпионату".

Кассьерра в прошлом сезоне принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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