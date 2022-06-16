Агент пролил свет на возможный переход лидера "Сочи" в "Зенит"
Фото: твиттер Матео Кассьерры/Автор неизвестен
Агент нападающего "Сочи" Матео Кассьерры Мартин Араоз раскрыл детали переговоров между "Зенитом" и футболистом.
По словам агента, пока стороны не близки к завершению трансфера.
"Кассьерра станет игроком "Зенита"? Ещё нет. Мы пока не близки к договорённости с клубом", — сказал Араоз "Чемпионату".
Кассьерра в прошлом сезоне принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
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