Агент Николсона высказался о возможном уходе игрока из "Спартака"
Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен
Кевин Коуэн, агент ямайского нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона, заявил, что его клиент не собирается покидать российский клуб.
"Конечно, Шамар останется, он только зимой подписал контракт. Николсон – игрок "Спартака". Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта, только если футбол в России перестанет существовать, или если "Манчестер Юнайтед" сделает ему предложение, например", – приводит слова Коуэна Sport24.
В нынешнем сезоне 25-летний Николсон провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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