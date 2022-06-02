Агент ничего не знает о возможном трансфере Дзаньоло в "Милан"

Фото: твиттер Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

Агент итальянского полузащитника Николо Дзаньоло высказался по поводу возможного перехода своего клиента в "Милан".

По данным итальянской прессы, миланский клуб якобы предлагал "Роме" за футболиста 25 миллионов евро и вингера Алексиса Салемакерса, но римляне отказались.

"Это была бы отличная новость, но я об этом ничего не знаю", – приводит слова агента Calciomercato.com.

В прошедшем сезоне Дзаньоло сыграл в 42 встречах, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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