Агент назвал клуб РПЛ, в который может перейти Дзюба

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Известный агент Алексей Сафонов рассказал о том, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.

"Если Кассьерра уходит в "Зенит", то не удивлюсь увидеть Дзюбу в "Сочи".

Деньги за трансфер колумбийца можно потратить на личный контракт Артема. Он же приходит свободным агентом. Грубо говоря, продали Кассьерру за 6 миллионов — сделали Дзюбе зарплату 2 миллиона евро в год. Как-то так. Турция? Не знаю. А может быть, его потянет на экзотику. Катар, Эмираты. Возможно, рванет куда-то туда? Платят там хорошо", - сказал он.

Не пропустите: Дзюба провел тренировку по MMA с известным тренером. | https://dailysports.net